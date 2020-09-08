袁艾菲以《我們不能是朋友》「韓可菲」一角入圍金鐘獎最佳戲劇女配角獎，8日和導演馮凱一同出席八大電視金鐘茶敘，同劇女主角兼好友郭雪芙擔綱驚喜嘉賓，送上訂製花盒小禮物，裡頭還放「可樂」，呼應袁艾菲在劇中愛「買可樂」奔放性格。馮凱受訪說，聽到袁艾菲入圍當下「鼻子酸了一下」，不過《我》男女主角劉以豪、郭雪芙沒入圍，他說「有小失望，他們兩個在這戲進步幅度極大」。

馮凱直言，起初選角時，曾有人說「他們（指劉、郭）不會演戲，為什麼要用他們？」，馮凱說「我不相信有人不會演戲，我在他們身上花很大功夫，對他們表演要求很高，一開始以豪、雪芙會有挫折，但在這戲中看到他們進步」，雖沒入圍金鐘獎成遺珠，馮凱說「運氣不夠好，其他入圍者更厲害」。

郭雪芙（右）8日以驚喜嘉賓現身，送袁艾菲（中）「可樂」禮盒。（許政榆攝）

出道12年的袁艾菲，過去在《全民最大黨》模仿秀節目當助理主持，跨足戲劇拍的第一部戲《剩女保鏢》就是馮凱執導。他對她第一印象「漂漂亮亮，走路像大喇牙（蜘蛛）」。袁艾菲起初不熟片場術語，相較當時也是剛拍戲的孟耿如至少有表演基礎概念，「她（袁）只會傻笑」，更直問「妳表演技巧是跟阿ken還是邰哥學的？」一度萌生換角念頭，但袁艾菲認真研究劇本，拍到第3天「我發現她拋掉《最大黨》，她有某些特質」而漸入佳境。

接連合作數部戲，馮凱說選角《我》劇「韓可菲」時「沒找過別人，看故事時就覺得是艾菲，名字都有菲」，且因角色不少裸露尺度，他說「不是一般拘謹女演員可以做到，她不是不拘謹，但我知道她能呈現」，不僅開拍第一顆鏡頭就脫光，袁艾菲和陳慕的火辣床戲還一路親到肚子，「導演要我解開他褲帶，真的是我人生第一次」，但也因為信任導演順利完成。

袁艾菲得知入圍當下哭著打給馮凱，但話講得含糊馮凱根本沒聽清楚，她笑說「很感謝他教會我演戲，演戲是很迷人的事情，他教會我們要怎麼對角色付出愛，對我來說很珍貴，遇到一個好師父、老師」，認為馮凱很懂她的心情狀態，馮凱笑說袁常在他面前哭「不知道在哭啥」，看好袁艾菲能得獎，不過入圍都是高手，「穿漂亮去金鐘獎走紅毯，跟厲害的咖同框，不要想太多」，更送她8字箴言「得之我幸，不得我命」。

袁艾菲以《我們不能是朋友》「韓可菲」一角入圍金鐘獎最佳戲劇女配角獎。（許政榆攝）

對於入圍金鐘獎，馮凱直言「一路以來我繼續往商業這條路前進，沒有把拿金鐘當目標」，但並不是說不想得金鐘「不管導演或藝人，金鐘獎是對她們人生某階段肯定」，但認為如果為了某些獎項去拍戲「違背初心，心態不對」，也秉持「把金鐘獎三個字忘掉，做你該做的事」。

袁艾菲和選角製片老公結婚1年，笑說拍《我》時老公知道她有不少裸露戲，嚴格督促她健身，平常宛如「鐵石心腸、冷血動物」的老公，得知老婆入圍竟落淚，「他哭這件事，讓我很驚訝也很感動」，被問到有信心得獎？她說「老公給我8字『不以物喜，不以己悲』，不管有沒有入圍，我很熱愛演戲，不會改編初衷，希望成為可以放鬆、當下專注的演員」，至於是否和老公走紅毯？她說「要看劇組安排，但他是有意願」，禮服目前還沒定案，但會參考劇中火辣路線，笑說馮導和老公各送8字箴言，加起來16字「可以做成門簾，貼在我家」。

(中時 )