一名吳姓人妻在丈夫的手機看到一名22歲張姓女子傳訊：「我今年一定要懷你的孩子」，氣的提告求償，一審敗訴後，上訴再遭新北地院合議庭駁回，2連敗原因竟因張女不知對方已婚。

吳妻去年3月間發現張女傳了多封煽情簡訊給丈夫，包括「我立志今年一定要懷你的孩子」、「我愛你，我會對你不離不棄」、「你是我的貴人兼老公大人」、「如果時間能重來真希望早點認識你」等。張女還在訊息中說：「想讓身體變好，補好身體，這樣才能趕快懷孕」，「我希望自己能趕快好起來，幫你生個健康的寶貝，我愛你，明天見，老公」。

據「自由時報」報導，吳妻看後當場氣炸，對張女提告求償20萬元。但張女喊冤：「吳男見她收入不佳，要求傳搧情訊息給他，每通500元，當時為了貪圖小利才會傳訊，而且，吳男已6、70歲，2人年紀相差甚大，不可能有情愫，也不知道他已經有老婆。

一審法官認為，簡訊內容無法證明張女知道吳男有老婆，另張女自稱，是為了獲取報酬才會傳煽情簡訊，實難要求吳男出示身分證或確認是否有婚姻關係。由於僅張女單方面傳簡訊，沒有其他親密交往行為或舉止，因此判吳妻敗訴。

吳妻不服上訴，吳男出庭時表示，與張女相差近50歲，不可能交往，簡訊都是張女單方傳給他，可能是她在開玩笑，他也有打電話要張女不要再傳，後來就沒傳了。合議庭審理後認為，吳女未能舉證張女知道吳男已婚與侵害其配偶權，因而駁回上訴。

(中時新聞網)