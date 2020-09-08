新竹縣將有1支職業籃球隊叫「攻城獅隊」！縣長楊文科和攻城獅總經理高景炎，8日簽署主場合作備忘錄，攻城獅隊將以新竹縣立體育館做職籃賽事主場，熱身賽千張免費票已被索取一空，顯示新竹縣支持球隊的熱情。

楊文科表示，籃球是科技人喜愛的運動之一，「這個城市需要一支球隊」微電影，近日在園區瘋傳，打動很多科技人的心，攻城獅隊的球衣、相關紀念品詢問度很高，睽違20年的職業籃球賽要從竹縣重新出發，令大家感到振奮。

楊文科並說，在竹北的縣立體育館有全國唯一NBA等級的地板，攻城獅隊選擇落腳新竹縣，可說是眼光精準，縣府將比照六都，全力支持！

楊文科期許攻城獅進駐體育館後能活化場館機能，提升青少年及籃球愛好者的城市認同感，共創運動健康城市形象。

攻城獅籃球隊總經理高景炎說，楊縣長很快張開溫暖雙手歡迎攻城獅籃球隊，讓球隊備受鼓舞，感受到竹縣對運動的熱情，球隊已開始招幕有潛力的球員，一定會努力打出好成績，稱職成為新竹縣的代言隊伍。

教育處表示，雙方合作備忘錄事項包括場地及廣告資源的支持，攻城獅籃球隊將參加新成立的職業籃球聯盟，耶誕假期將縣立體育館開打主場賽事，10月17日和18日將舉行球隊隊史首場熱身賽，千張免費票已被索取一空。

(中時 )