如今大陸「85後」正值30歲出頭，逐漸成長為職場少壯派。作為傳統金融行業，銀行業高管對於資歷要求相對較高，年齡一般也偏大。但今年卻在一系列銀行高管的職位變動中，看到「80後」的行長們正逐漸成長起來，甚至出現「85後」副行長。

據中新經緯報導，摘得「A股最年輕副行長」的是來自江陰銀行的王凱。今年6月江陰銀行發佈公告指出，大陸銀保監會無錫監管分局核准了倪志娟、王凱兩人的副行長任職資格。

而新晉任副行長的王凱就是一個標準的「85後」，出生於1986年7月，出任副行長時還不滿34歲。簡歷顯示王凱從2009年投入職場，歷任該行璜土支行櫃員、睢寧支行會計助理、信貸主管、行長助理，利港支行副行長，澄東支行行長，該行小微金融部總經理等。

此外，8月26日晚間，紫金銀行公告董事長及高管變更，指出聘任許國玉為副行長。而從簡歷中也顯示，許國玉也同樣是出生於1980年10月的「80後」梯隊。

(旺報 )