高市旗津黑沙玩藝節續辦，目前沙雕加緊施工中。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市旗津黑沙玩藝節續辦，隨著旗津水域開放，安排立式划槳、衝浪等多樣水域活動。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市旗津黑沙玩藝節每年吸引近百萬遊客朝聖，今年原本因疫情關係喊卡，所幸經高市府極力爭取續辦，將於27日登場至10月11日，今年態樣首度改變，除有5座主題沙雕外，更邀來樂團八三夭等多組卡司開唱，並祭出尚青海鮮饗宴，搶攻中秋、雙十出遊潮。

高市觀光局長周玲妏指出，今年黑沙活動不同以往，沙雕部分由素有「沙雕王子」之稱的陳坤田老師領軍創作，其中更有1座長達9米大型沙雕，另也邀請到衛武營彩繪村最夯打卡點「歡迎來我的房間」書牆的彩繪創作者楊惟竹，在旗津星空隧道進行「黑。潮入侵」環境藝術創作。

這屆「黑沙」分為4大主題，「黑。潮之下」、「黑。潮入侵」、「黑。潮發聲」、「黑。潮戲間」。這次首度開辦多場演唱會，力邀日前當紅燒腦劇《想見你》片尾曲主唱八三夭樂團，及告五人、聲林之王等流行樂團、歌手，用最「潮」音浪接力演出。

近期旗津開放水域，活動也安排立式划槳、衝浪等多樣水域活動，邀請遊客一同感受旗津黑沙、碧海、藍天的獨特魅力，周邊也還有假日市集、親子活動，首次舉辦旗津潮水宴接受民眾499元自費報名，可大啖海鮮，一次擁有「海陸雙拼」玩不完。

(中時 )