礙於新冠肺炎疫情，國人出國旅遊受限，讓國內精品業報復性成長，台中七期兩大百貨：新光三越、台中大遠百精品近幾個月業績爆量，都有兩位數以上的成長，台中大遠百店長藍卓成預估，該館全年度光是精品就可望有兩位數的成長；VIP們不但狂購珠寶、服飾與皮件都有。

為恐疫情捲土重來，台中各百貨都將下半年最重大的周年慶檔期提早到9月中展開，其中精品品牌最齊全的台中大遠百，也將在9月10日到23日舉辦VIP預購會，祭出全館累計滿5千送5百，其中化妝品、內睡衣主打雙重優惠，單筆2千送2百，針對國際精品，還加碼單筆1萬送500、精品服飾指定櫃位單筆滿1萬送1千。

11日下午3點還將舉辦「Cest la vie花漾人生，法式浪漫」精品之日活動，邀請VIP顧客參與，各大精品品牌也將聯合獻出限定珠寶作品，滿額再送浪漫花束及現泡飲。

另外，加碼再祭「BREAKOUT飾代崛起品牌聯合飾品配件展」，特別邀請到活動大使9m88及高爾宣站台，展示GEORG JENSEN喬治傑生、GRAND SEIKO、LONGINES浪琴表、La Casa Del Artesano手工藝匠之家、MONTBLANC萬寶龍、PANDORA、TASAKI七大名品，並分享平常穿搭的時尚觀點，搭配國際精品區高門檻單櫃滿100萬加送1萬、300萬加送5萬，世界名品單櫃滿20萬贈2千，可望為百貨奪得業績好彩頭。

(中時 )