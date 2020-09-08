竹東鎮沿河街殯葬業者排放「洗屍水」引發高度議論，已從業者之間競爭演變成政治問題，但民眾關心的是台水三區處在頭前溪隆恩堰取水的水源，到底有沒有汙染問題？三區處指平均每天檢驗13件飲用水水質，連同環保單位的檢驗，合格率是百分之百。

竹東鎮公所將竹東生命禮儀館委外經營，業者生意因不如沿河街佔用國有地的6家同業，4月間發生自導自演砸店的鬧劇。

地方人士指出，這次「洗屍水」事件應該也是同業競爭向媒體投訴引爆，加上其中1家業者是縣議員上官秋燕開設，上官曾與縣議員余筱菁有恩怨，難免引發背後有政治因素的連想。

「洗屍水」在網路上則鬧得沸沸揚揚，演變成政治問題，縣長楊文科並成眾矢之的，但新竹地區民眾要的真相是，每天飲用頭前溪的水源，到底有沒有被汙染的問題？

台水三區處水質課長葉景洲指出，竹東沿河街到隆恩堰取水口約8公里，該處依據「飲用水管理條例」長期檢測法定項目均合乎標準，其中與殯葬相關的「氨氮」、「大腸桿菌群」、「總有機碳」及「化學需氧量」均無異常情形。

葉景洲說，該處對頭前溪水質檢測有2套設備，一是在隆恩堰水源端設置即時監測設備，另一在淨水場內用傳統養魚監測，以24小時連續性試驗監測各項水源水質，水質如有異常即阻絕水源在淨水場之外。

葉景洲說，該處對各淨水場的淨水流程都嚴格把關，108年自行檢驗水源及飲用水水質，採樣數有4692件，平均每天13件，環保署稽查大隊及縣市環保局採定期及不定期抽驗1677件，均證新竹縣市自來水水質均完全合乎標準，合格率100％。

葉景洲指出，如查有水源水質異常情事，將會立即停止取水，調配臨近水庫水源供應自來水，並同步辦理採樣檢驗，這幾年都未有此情形，民眾並沒有飲用到不合格水的問題。

(中時 )