根據勞動部發布，自109年1月1日起，每月基本工資調整為2萬3800元，每小時基本工資158元。一名網友日前上網求職，意外發現一家要求碩、博士畢業的軟體工程師，薪水竟然比飲料店還低，貼文曝光後引起眾怒，網友痛批：「太敢開了吧！」

一名網友6日在《Dcard》PO出一張人力銀行刊登的職缺指出「碩、博士軟體工程師待遇24k，真是大大刷新我的三觀」，從照片中可見，全職軟體工程師，學歷要求碩士、博士，最令原PO驚訝的是，月薪24000-25000元，只剛好越過勞基法規定的最低薪資23800元。以飲料店店員每小時基本工資158元來算，若一天八小時，一個月工作20天也超過25000元。

通常碩、博士畢業的薪資行情，視職業別會比一般大學畢業生要高個幾千元，但這家公司設定的條件，碩、博士畢業軟體工程師待遇竟只有24k，讓原PO忍不住在文末大嘆「慣老闆」三個字。

其他網友則紛紛回應「太敢開了吧！」、「大學畢業的我不知道應該怎麼辦」、「我樓下搖飲料的妹妹都有32k了欸」。有網友指出，很多公司都這樣，因為老鳥、肥貓趕不走，只好看看有沒有單純認真的孩子願意，之前還看過需要英、日、韓文皆流利，薪水只開21還23K的，感嘆：「現在根本一堆亂開」、「台灣資工學歷早就爛掉」。

(中時新聞網)