A股三大股指8日早盤開高走低，午後反彈，截至收盤，滬指漲0.72％，收復3,300點報3,316.42點，上漲23.83點。深證成指漲0.07％報13,293.33點，漲9.2點。創業板指漲0.36％報2,650.63點，漲9.43點。

盤面上，保險、環保、煤炭類股領漲，券商股午後發力，晶片、白酒、養殖、黃金等熱點類股領跌。資金面上，兩市成交額回落至人民幣9,241億元，創業板成交額超越滬市達約3,375億元，北向資金逆市淨流入約65億元，終止連續6日的淨流出。

(工商 )

#創業板指 #滬指 #A股 #深證成指