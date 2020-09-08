金融股發力 滬指漲0.72％ 15:432020/09/08 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大股指8日早盤開高走低，午後反彈，截至收盤，滬指漲0.72％，收復3,300點報3,316.42點，上漲23.83點。深證成指漲0.07％報13,293.33點，漲9.2點。創業板指漲0.36％報2,650.63點，漲9.43點。 盤面上，保險、環保、煤炭類股領漲，券商股午後發力，晶片、白酒、養殖、黃金等熱點類股領跌。資金面上，兩市成交額回落至人民幣9,241億元，創業板成交額超越滬市達約3,375億元，北向資金逆市淨流入約65億元，終止連續6日的淨流出。 (工商 ) #創業板指 #滬指 #A股 #深證成指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滬指震盪 午盤收跌0.34％ 13:592020/09/08 財經 《港股》恆指漲幅收斂 「凍資王」農夫山泉一度飆升逾85％ 11:082020/09/08 財經 《台北股市》台股短期震盪盤整 聚焦政策受惠股 09:432020/09/08 財經 《國際金融》復甦＋疫苖 歐股勁揚1.67％ 09:262020/09/08 財經 股匯雙漲 新台幣早盤持續大升2.28角 10:232020/09/08 財經 《國際金融》擺脫科技股暴跌陰影 道瓊指數期貨跳漲近1％ 08:352020/09/08 財經 《期貨》三大期指全開高 9月台指期上漲77點 09:092020/09/08 財經 中信投信：美股修正 越股逆勢漲 04:102020/09/08 產業特刊 散戶大集結! 台股開戶人數 衝破1,100萬 04:102020/09/08 財經要聞 低價火熱中芯事件 13檔投信重倉股賣壓重 04:102020/09/08 證券．權證 財經熱門新聞 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 雅迪登台 電動機車進入戰國時代 - 財經要聞 - 工商時報 若「3天規則」生效 華爾街分析師：美股今晚不妙 - 財經 剩6天 華為死期快了！傳急叫台積電做一件事 - 財經 撼訊搶疫情商機告捷 獨家代理新冠病毒抗體快速檢測試劑 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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