馬光-ky(4139）公佈8月合併營收7939萬元，月增6％；公司預估第三季整體營運可望恢復至新冠肺炎疫情前的水準，且隨著第四季門診旺季到來，整體營運表現可望更上層樓。

馬光表示，新冠肺炎疫情推升大陸民眾改變就醫習慣，亦因民眾就醫習慣的改變，大陸政府加速開放雲端醫療執照申請，公司今年第二季已提前取得天津市政府核准的「互聯網醫療業務執照」，是今年度當地政府加速互聯網資格審核後，第一批取得執照之民營醫療機構，目前公司積極進行醫保系統對接作業，預計第四季將可正式啟動雲端醫療業務，為民眾提供線上問診、健康諮詢、送藥到家等一站式服務，搶攻逾2,000億元的大陸雲端醫療市場商機。

新加坡馬光部份，繼2018年6月在新加坡開設第一家中醫婦幼專科診所，提供婦女養身護理、小兒疾病治療等高毛利業務後，今年8月6日第二家中醫婦幼專科診所已正式開幕，開業第一個月之營收即已達第一間中醫婦幼專科診所目前營業水準，預計第四季將再開展第三家中醫婦幼專科診所，由於婦幼專科專注於婦女及幼童專業，提供較高品質之服務，有別於傳統中醫診所業務，故營益率較高，可望進一步優化新加坡馬光的營運體質，挹注營收獲利水準。

馬光對下半年營運看法樂觀審慎，主要在於天津與新加坡的各項門診業務均逐步進入旺季，第四季天津馬光互聯網醫療平台可望加入營運行列，加上新加坡馬光下半年將再拓展1-2家利基型的中醫婦幼專科診所，下半年整體營運成長動能可期。

(工商 )