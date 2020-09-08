《商情》深跌反彈 澳洲羊毛拍賣價揚 15:402020/09/08 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 深跌反彈，本周澳洲羊毛拍賣價上揚，今年年初受新冠肺炎疫情影響，澳洲羊毛拍賣市場每況愈下，累計年初至今已盤跌47.78%，因此引發買家進場購買，本周拍賣市場最新報價(9/8)較上周(9/2)比每公斤反彈30~50澳分。 業者表示，目前是羊毛傳統淡季，本周反彈是否只是曇花一現，仍視整體景氣復甦強度而定。(商品行情網) (時報資訊) #上揚 #羊毛 #深跌 #拍賣價 #拍賣市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》Q4鋼市旺季有撐 外資愛戴中鋼、中鴻 12:502020/09/08 財經 《商情》油價承壓 東京期膠跌近2周低點 10:002020/09/08 財經 《盤中解析》台股月線壓力大 類股輪動大風吹 10:342020/09/08 財經 《商情》上海出口集裝箱南美線行情熱絡 11:082020/09/08 財經 《基金》利差收斂空間大 新興高收債看俏 10:002020/09/08 財經 《日股》疫苗激勵日經指數 軟銀仍不振 11:422020/09/08 財經 《國際金融》需求前景黯淡 原油價格續跌 11:592020/09/08 財經 沙國大砍價 國際油價重挫 04:102020/09/08 全球財經 《商情》中國需求強 支撐國際鐵礦石價格反彈 11:422020/09/08 財經 美禁令重創華為 專家：明年減產逾7成 市占慘剩個位數 10:582020/09/08 財經 財經熱門新聞 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 雅迪登台 電動機車進入戰國時代 - 財經要聞 - 工商時報 若「3天規則」生效 華爾街分析師：美股今晚不妙 - 財經 剩6天 華為死期快了！傳急叫台積電做一件事 - 財經 壽險董總不受教 黃天牧怒了 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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