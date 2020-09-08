深跌反彈，本周澳洲羊毛拍賣價上揚，今年年初受新冠肺炎疫情影響，澳洲羊毛拍賣市場每況愈下，累計年初至今已盤跌47.78%，因此引發買家進場購買，本周拍賣市場最新報價(9/8)較上周(9/2)比每公斤反彈30~50澳分。

業者表示，目前是羊毛傳統淡季，本周反彈是否只是曇花一現，仍視整體景氣復甦強度而定。(商品行情網)

(時報資訊)