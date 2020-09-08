記憶體品牌十銓(4967)今日宣布將於9月22日至9月24日全球同步線上發表今年TEAMGROUP及旗下電競品牌T-FORCE重磅新品，以及首度公開為創作者而生的全新品牌T-CREATE。

十銓科技表示，自9月22日至9月24日，官方影音頻道及社群平台將全球首播T-FORCE、T-CREATE及TEAMGROUP三大品牌的新品介紹影片，活動期間官方將舉辦抽獎活動，頭獎為高達3000美元的創作者PC一台，邀請全球媒體及消費者零距離於線上共同體驗T-FORCE電競產品，以及T-CREATE創作大展。

今年T-FORCE線上發表會，將完整展現電競產品，像是今年獲得Red Dot紅點設計大獎，並刷新AIDA64超頻項目世界紀錄的XTREEM ARGB電競記憶體，以及領先業界超大發光佔比DELTA MAX固態硬碟，將於影片中首度全球曝光磨砂透光的極淨白新色，加上今年T-FORCE CARDEA Ceramic C440 M.2固態硬碟，搶攻電競市場。

因應科技世代影音直播蔚為風氣，數位內容創作日漸增加，十銓科技於2020推出全新為創作者打造的T-CREATE品牌，依據創作者不同需求劃分出CLASSIC、EXPERT及MASTER等三個產品系列，為創意人才在設計和創作時所需的多工處理量身製作，本次線上發表將展示T-CREATE記憶體和固態硬碟。

(時報資訊)