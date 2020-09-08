宏正(6277)公布8月營收為4.25億元，月增8%、年增4%。受新冠疫情影響，前8月營收30.55億元，年減7%。宏正今年陸續推出新品，因應新常態趨勢鎖定了4大解決方案(政府、教育、醫療、智慧製造)，期望帶動下一波市場動能。宏正財務長暨發言人陳健南表示，最壞的時機已經過去，今年受影響最深的美國市場，已經在8月看到回升。宏正保留現金有3項用途：1、積極在泰國設廠。2、提升自動化設備。3、用於投資或併購。

今年疫情衝擊下，主要專業影音產品皆呈現衰退，其中美洲地區衰退最嚴重，中國則陸續回溫。但從8月營收來看，今年最壞時機已經過去了。宏正第2季處分信驊(5274)股票，預估將認列9.54億元，處分利益除將配發現金股利，也將因應未來併購預作準備，並支應台灣、泰國等地設廠事宜、自動化設置的資金需求，而泰國新廠則仍按計畫進行，預計明年首季試產。

宏正於今年5月已經併購機櫃廠儀信，儀信每年營收約2億元，併購後，將由宏正主導儀信研發、製造、銷售業務，希望達成營運綜效。

產品營收方面，宏正8月IT架構管理解決方案營收年減2%，專業影音年減23%，USB周邊設備年增103%。從區域來看，亞洲和美洲8月營收年減為4%及22%，歐洲區則年減14%。以累計1~8月營收來看，IT架構管理解決方案營收年減8%，專業影音年減16%，USB周邊設備年增9%。從區域來看，亞洲和美洲8月營收年減為0.2%及15%，歐洲區則年減10%。

(時報資訊)