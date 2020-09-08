徐乃麟8日主持華視《天才衝衝衝》，被問到恆述法師7日舉辦全面復出記者會，先是大談債務，後強調與兩個弟弟張菲、費玉清各走各路一事，徐乃麟大笑表示：「我覺得他們家真的在台灣來講，是上帝創造一個非常特別的家庭。」談到怎麼看待此事，「她兩兄弟都有講，我覺得不需要，家庭的問題跟兄弟之間的和不和睦，都是關起門來的事情，開記者會講自己家人也不好，家人事情不用搬到檯面講，如果我是弟弟，一定覺得好好把這事情圓滿。」

徐乃麟認為，「費貞綾當年是多紅的歌手，張菲又主持，小哥更是知名歌手，各有一片天，如果當這個家庭的父、母親，真的與有榮焉，費玉清又這麼孝順。」他也分析，「可能因為家庭因素，或是每人個性，你講費貞綾，從年輕就大辣辣，對愛情轟轟烈烈，只能說3個孩子3個樣，他們以前感情很好，可能某些問題我們不知道，費貞綾學佛之後，她的改變可能外人不清楚。」

徐乃麟認為家事不應該公開。（華視提供）

是否有同台可能性，徐乃麟笑回：「希望她來上我們《天才衝衝衝》，我覺得都是新聞，也是亮點，你說恆述家喻戶曉，願意來上通告真的竭誠歡迎，華視門口列隊歡迎！」他也跨領域直播，提到神豪笑稱，「拜託，請幫我們牽線」！他坦言因為進到秀場時代已是末尾，沒與恆述法師有太多交集。是否以此事件為借鏡，告誡3個小孩，他噴笑，「我們家3個孩子都不是很有錢，有錢就有問題」。

(中時 )