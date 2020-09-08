老人家如果突然出現與平常不同的「怪異」行為，要注意有可能是失智症的前兆。一名年輕女上網抱怨自己的阿嬤，表示阿嬤竟然拿剪刀刮馬桶，只因覺得馬桶髒！不過，包括一名醫大學生在內的眾多網友都提醒她，這有可能是失智的前兆，勸她要帶阿嬤去檢查。

一名年輕女在Dcard發表《阿嬤你有病吧》一文，表示蠻羨慕別人家有正常的阿嬤，她的阿嬤有事沒事就在說收音機聽到的道理；看到浴室的玩偶擦手布，竟將玩偶跟布拔開，並且把頭的部分偷偷藏起來，只因她認為玩偶很陰。

更扯的是，阿嬤竟然還拿剪刀刮馬桶，讓原PO抓狂表示「靠北啊阿嬤你刮成這樣馬桶都受損了，以後更容易卡大便好嗎」。

更說阿嬤平常走路明明拿拐杖可以走很快走很久，但只要她兒子在場，瞬間變成走不太動的老人了，讓原PO忍不住抱怨「演戲一流，腦袋破洞」。

眾多網友看了這篇文章，紛紛提醒原PO：「這只是失智的前兆及早就醫吧」、「注意可能是失智症前兆」、「會不會是真的生病了?要不要帶她去看個醫生?」、「失智的前兆吧，會性情大變哦」、「在我看來不會很不正常啊，覺得娃娃很陰老一代的很多都這樣，異常行為也要注意是腦部退化現象。你這樣反而覺得根本是典型歧視老人，不考慮時代背景差異跟老人退化，只有單方面看到你們的不合，還直接說自己阿嬤腦袋破洞？」。

不過也有網友表示「老人家怎麼說都沒有用，有耐心、同理心的講過，還是聽不進去，反而很信別人講的話」、「老人家就是這樣，沒來源沒根據的話信一堆，我們講的都不信」、「有時候老人活太久根本是社會的負擔 長壽根本是一種詛咒 像我家的老人有失智還有暴力傾向 天天情緒勒索 天天要錢 煩都煩死了 她的子孫會被她弄到折壽」。

(中時新聞網)