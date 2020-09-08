資深藝人黃安，近年演藝重心都已擺在大陸，先前因新冠肺炎疫情久住台灣，6月時則曬出在機場的自拍照，並雀躍歡呼：「回北京啦」，近日在微博PO出在機場書店買的書與網友分享，結果反被詢問：「看簡體字有障礙嗎？」也意外釣出他親自回應。

黃安在微博PO出零嘴與書籍的照片與網友分享，表示才剛從重慶返回北京，也順道在機場書店添購幾本書籍，強調這是精神糧食不可偏廢，而且已經先行「品嚐」過才敢推薦給網友，對他而言這就是一種責任感，接著不忘對自己喊話：「沒有人指望咱過得好壞，咱自己就要得勁的活著，自己就是自己的啦啦隊。忙」。

黃安微博全文。（圖／黃安微博）

不過附上照片的書籍，則被網友發現都是簡體字，因此便好奇詢問：「看簡體字有障礙嗎？」竟也意外釣出黃安回應：「我繁體都快忘了」，對此其他網友也表示：「安哥用簡體字都幾十年了」、「簡體字是牛逼的選擇」。

而七月底前總統李登輝在台北榮總辭世，黃安也因此與兒子提到身後事，他強調除了不辦告別式之外，更要將骨灰灑向「台灣海峽」，對此他表示：「只有徹底理解生命的本质，才能享受生命的祝福，不會渾渾噩噩度日」。

(中時新聞網)