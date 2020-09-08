金塊G3輸給快艇，主控賈瑪莫瑞(Jamal Murray)沒演出飆分秀，只有投17中5攻下14分。莫瑞賽後說：「我失手這麼多球，我必須打得更好，輸球的責任在我。」他推文表示：「我們今晚失去一個大好機會。」

總教練麥克馬龍(Mike Malone)沒有責怪莫瑞，他說：「沒有莫瑞的進攻能力，我們寸步難行，我肯定他G4會好轉的。」

金塊中鋒約基奇(Nikola Jokic)曾說他的動作很慢，跑不快跳不高，但是打球有耐心。莫瑞與約基奇的擋切配合是金塊重要的進攻方式，儘管莫瑞手感不佳仍有9次助攻，約基奇繳出32分、12籃板、8助攻。

更厲害的是約基奇只打完前3節就拿到超過25分、10籃板、8助攻，自1996-97球季以來，NBA只有3人在季後賽達成這個紀錄。還有兩人是籃網總教練納許(Steve Nash)，他在2005年轉到太陽隊的首季達成；另一位是湖人球星詹姆斯(LeBron James)，詹姆斯達成過3次。

快艇貝弗利(Patrick Beverley)批評約基奇喜歡亂揮手臂和假摔，他認為另一個歐洲球員東契奇(Luka Doncic)也有相同的毛病，據說他們還會施壓裁判來要到犯規，因此要防守他們是一樁苦差事。然而約基奇指出快艇的罰球其實比他們還多(26比13)，黑哨之說不攻自破。

(中時新聞網)