距離美國對華為新禁令15日生效，剩不到1周的時間。陸媒報導，華為近期努力大量囤貨，頻催促台積電趕快交貨，為即將到來的「斷供」做準備；專家預估，華為新一代麒麟9000晶片備貨量約1000萬片左右，在禁令上路後，應該還能撐半年的時間，約明年3月左右。

IT之家報導，今年在IFA上，華為未發表最新的麒麟9000晶片，此一處理器將是麒麟高階晶片的最後一代，華為Mate40將是搭載高階麒麟晶片的絕版手機。

報導引述資深通訊產業分析師黃海峰的看法指出，華為最後一代高階晶片「麒麟9000」，目前備貨量約在1000萬片左右，意味著1000萬台華為Mate40手機可用這款晶片，因此在禁令生效後，大約還可撐半年左右。

但若未來禁令沒有鬆綁，或華為沒有找到其他晶片供應管道，黃海峰認為，，半年後備貨用完，華為的高階手機業務，將會遇到更大的挑戰。

大陸官媒環球時報引述通訊專家項立剛的看法，認為在11月大選後，美國新政府上台華為禁令或許有鬆動的可能。他坦言，對於晶片這種核心產業，必須要有主動權，不能再受制於人。

項立剛說，隨著大陸終端產業的成熟，對於晶片需求量越來越大，晶片製造也正成為一個大投入、大回報的產業。除政府的資金和政策支持之外，資本市場對於國產晶片支持也已經遠遠超出想像。

(中時新聞網)