大陸瓶裝水龍頭企業農夫山泉8日正式在港股掛牌上市，公司股價開高逾八成，市值近5,000億港元。憑藉農夫山泉上市，該公司創辦人兼董事長鍾睒睒身家急漲，更登上中國富豪榜三甲之列，締造賣水致富神話。

香港經濟日報報導，農夫山泉8日開高85.11％，報39.8港元。公司目前已發行總股本逾111.88億股股份，市值一度高達4,452.91億港元，市值逼近重磅股港交所的約4,721億港元。農夫山泉中午收報33.3港元，市值仍達3,725億港元，超過中海油市值的約3,670億港元。

農夫山泉上市前沒有引入私人股權投資等機構，也沒有聯合創始人等分享其股權。據招股書，鍾睒睒在公司上市後持股超過84.4％，以中午收盤價計，市值超過3,144億港元。

此外，鍾睒睒持股A股萬泰生物74.23％股權，按8日午盤收盤計算，其持有萬泰生物股份市值約人民幣628億元，即其總身家達3,856億港元。

按照富比世最新富豪排行榜，目前中國首富騰訊創辦人馬化騰身家為567億美元（約4,422.6億港元），其次的阿里巴巴創辦人馬雲身家514億美元（約4,009.2億港元），大陸龍頭藥企恒瑞醫藥大股東孫飄揚身家344億美元（約2,683.2億港元）。換言之，鍾睒睒的財富已穩佔中國富豪榜三甲之列。

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