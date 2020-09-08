總統蔡英文今日出席「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話開幕典禮」，她指出，新冠肺炎疫情讓各界面對各種衝擊，包括公共衛生、國民經濟、國際貿易，全世界學到最慘痛的教訓就是：「深深依賴的全球供應鏈和貿易機制，在面對侵略者的強制手段時是如此之脆弱。」

蔡英文認為，當前的情勢也讓我們有機會重新檢視、布局經貿合作，順應重整供應鏈，並強化公平和非強制性貿易規則。

蔡英文指出，南海迅速攀升的軍事化、台灣海峽和東海日益猖獗的「灰色地帶活動」，以及對各國和企業的外交脅迫，在在都破壞了印太區域的穩定。香港最近發生的事情告訴大家，如果各界不能齊心協力予以保護，自由很容易就會流失。

她呼籲，印太等區域理念相同的國家和民主友人應討論一個架構，以持續合作維護戰略秩序，嚇阻片面侵略的行為。需要一個鼓勵合作、透明的戰略秩序，透過對話而非戰爭威脅來解決問題。我們需要一個既能避戰，又能清楚傳達我們決心悍衛民主的戰略。

蔡英文說：「這場疫情帶給我們的啟示就是，透明和良治終將勝出，也最符合人民的利益。」

她強調，安全與經濟發展密不可分，理念相近國家間倘缺乏經濟整合，將迫使我們只能向價值和理念不同者謀求一時的妥協。合則勝，分則敗。疫情終將過去，打造一個自由、開放、繁榮區域所集結的凝聚力，將持續驅動未來的發展。

(工商 )