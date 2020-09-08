全台規模最大、邁入第13屆的2020宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽將於下周末登場，因為新冠肺炎疫情無法接受境外選手報名，但仍有約2000名熱愛鐵人三項的地主愛好者報名參賽，雅加達亞運國手「團團」張團畯將以新手爸爸身份參賽。

張團畯今年6月在台東活水湖109年度鐵人三項選手選拔賽全程賽稱王，他和曾是游泳選手的妻子陳佩筠今年完婚，孩子也才滿月沒多久，他笑著說，雖然隨時都想著孩子，但還是不忘選手身份，仍有超越自己的動力，現在的生活就是訓練、比賽以外的時間都用來好好陪老婆小孩，幫孩子換尿布、洗澡都難不倒他。

而從小就開始接觸鐵人三項運動的潘家兄妹潘子易、潘昱婷，展現初生之犢不畏虎的氣勢，兩人在只開放菁英選手參加的國手選拔賽，於水陸兩項接力賽擊敗亞運國手張團畯、張綺文，四人也當選亞沙運國手正選名單。

潘子易今年19歲，因此開始可以參加梅花湖鐵人三項賽菁英組（須年滿19歲），他透露在國手選拔賽之後，因為出車禍右腳趾骨折休息了一個多月，8月中才恢復訓練，暑假回花蓮從最熱愛的游泳開始找感覺，因為訓練量較少，這次梅花湖盡力而為，「初次挑戰菁英組，選手們能力都很好，競爭相當激烈，耐力上我還比不上學長張團畯，會繼續努力。」

年僅17歲、還在花蓮四維高中就讀的潘昱婷，上個月在台中盃全國中學田徑賽高女5000公尺摘金並創下大會新猷，是國內長跑、鐵人三項未來之星，她說，小時候看哥哥參加比賽有好成績拿了很多獎品，也跟著玩鐵人三項，由於還是學生，就是上課時認真學習、練習時專心提升實力，在家時就好好休時，做好時間管理分配，就能兼顧生活和運動興趣。

(中時 )