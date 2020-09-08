林姓男子夫妻向化學製藥工廠購買供豬及雞等使用的「健樂液」，涉嫌分裝小包裝賣給養鴿園，讓賽鴿食用提高耐受病毒、減少死亡，販售動物偽禁藥獲利3萬元；黃男也進口含有Erythromycin抗生素成分的藥物涉嫌售給鴿園，獲利約3萬6千元。警方在養鴿園溯源查獲，台中地檢署依違反《動物用藥管理法》罪嫌，起訴林男夫妻及黃男3人。

警方在台中市李姓及宋姓老闆所經營的養鴿園，查獲販售未經核准的動物偽藥及禁藥品，循線溯源查獲。張女是中市南屯區1家企業負責人與丈夫林男，向1家化學製藥公司購買供豬、雞等大型蓄養動物使用的「健樂液」，涉嫌分裝成小包裝賣給鴿園，提供飼主飼養曬鴿，希望提高耐受病毒侵襲、減少死亡、猝死等不正常死亡。

林男夫妻自2016年底至2018年3月間，以每小包200元價格交由業務銷售，涉嫌賣給宋姓及李姓老闆的鴿園120盒、其他賽鴿主約30盒，獲利約3萬元。

黃姓男子則自2014年1月初至2019年3月下旬間，涉嫌購入含有Erythromycin抗生素成分的藥物輸入台灣，再佯稱是台灣代理商名義分裝賣給鴿店，以每瓶售價300元由葉姓業務對外銷售，賣給宋姓及李姓老闆的鴿園約120瓶，獲利約3萬6千元。

(中時 )