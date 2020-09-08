《華盛頓郵報》異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）2018年遭沙烏地阿拉伯特工肢解、殺害，至今找不到遺體，沙國法院判處當中5嫌入監服刑20年。

《華盛頓郵報》異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）2018年遭沙烏地阿拉伯特工肢解、殺害，至今找不到遺體，沙國法院判處當中5嫌入監服刑20年，對此，卡舒吉的家屬回應稱判決「公平有威嚇力」。

《華郵》異議記者卡舒吉2018年10月進入沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館後就再也沒有消息，後續被爆出遭沙國特工小組在領事館內暗殺，更被沙國法醫肢解，至今找不到遺體。

綜合《沙烏地公報》（Saudi Gazette）、路透社報導，沙國刑事法庭昨（7）日針對8名嫌疑犯進行最終審判，當中5名被告被判處20年有期徒刑，2人判處7年徒刑、1人判處10年徒刑。

針對法庭判決，卡舒吉家人的律師周一回應稱判決「公平且有威嚇力」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，最終判決結果出爐後，當初調查卡舒吉遇害一案的聯合國法外處決特別報告員卡拉馬爾德（Agnes Callamard）表示，這場判決根本「是對正義的嘲弄」（parody of justice），批評整起案件的調查與審判不公平且不透明，儘管5名殺手被判處20年徒刑，但是策畫這起處決的高級官員從一開始就沒有受到調查。

卡舒吉的土耳其籍未婚妻成吉茲（Hatice Cengiz）昨日也表示，好幾個圍繞這起謀殺案的關鍵問題都沒有被解決，包括誰策畫的、誰指示的，還有「他的遺體在哪裡？」

CNN先前報導，卡舒吉的兒子們今年5月公開表示將「原諒」虐殺父親的5名特工，讓他們得以避開死刑。

(中時新聞網)