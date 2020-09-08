國民黨黨代表陳麗旭6日在全代會上表示，國民黨過去把故宮國寶從大陸帶到台灣，呼籲全黨一起向政府要回。對此，前立委陳學聖表示，對於故宮國寶怎麼來的，國民黨不能沒有立場，否則台灣後代可能會以為，故宮國寶是從台灣地底挖掘出來的。

陳學聖在臉書表示，故宮國寶並非從北京紫禁城直接坐飛機來到台灣，早在中日抗戰前夕，為保護故宮國寶，就已開始大江南北四處遷徙，這中間沒有毀損、沒有被據為己有，更因為有軍隊保護，這些國寶才沒有流落他方，「這不是國民黨的功勞，難道還是誰的功勞？」

中華民國國軍1946年成立，陳學聖直言，「不管你喜不喜歡，之前就是黨軍，就是國民黨的部隊」，就像一個有信譽的鑣局在護寶，沒收一毛錢、沒捲貨潛逃，更沒讓國寶跑到東京美術館，這就是歷史。

陳學聖提起過去在教委會質詢時，建議促轉會要談「轉型正義」就到故宮談，兩蔣、國民黨對台灣是有過，但難道沒有功嗎？要談就功過並提，到故宮談就是最好的見證。

若國民黨連故宮國寶都不敢有立場，陳學聖擔憂，或許百年後，台灣的後代還會以為，故宮國寶是從台灣地底考古挖掘出來的，希望這不要變成是笑話！

故宮國寶是國家的，但怎麼來的？ 雖然國民黨黨代表在全代會的發言，主張故宮門票歸國民黨，引來一番圍剿，但對於故宮國寶怎麼來的，國民黨不能沒有立場？ 簡單就說一點，很清楚，故宮國寶不是從北京紫禁城直接坐飛機來到台灣。早在中日抗戰前夕，為了保護故... 由陳學聖發佈於 2020年9月7日 星期一

(中時新聞網)