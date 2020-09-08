三星電子今（8）日邀請粉絲搭上星宇航空來一趟偽出國的奢華之旅。三星跟星宇航空跨界合作，巧合的是雙方粉絲都是「星粉」。今日難得達成星粉拿星（手）機搭星（飛）機的時刻，寫下了品牌跨界合作的全新篇章。三星也期待藉此合作，拓展全新的高階奢華旗艦市場，為可摺疊螢幕手機帶來全新契機。

根據市場研究機構Strategy Analytics報告，全球摺疊智慧型手機出貨量至2020年已達800萬台、預計2025年上看1億台，成長動能不可小覷。繼今年在台陸續推出Galaxy Z Flip以及Z Flip 5G之後，三星電子今（8）日正式宣佈在台推出全新Galaxy Z Fold2 5G，攜手指標性航空品牌－星宇航空，聯袂打造Galaxy Z Fold2 奢華旗艦之旅，邀請30多位三星VIP消費者，一同於於9,000英呎高空上搶鮮體驗摺疊魅力。

本次奢華之旅，星宇航空特在機內放置了Galay Z Fold2的專屬介紹卡片，並在機上娛樂設施內加入獨有的三星Galaxy z Fold2產品介紹與上市資訊，讓每一個人坐在位置上就好像經歷一場前所未有的空中新品發表會。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙指出，台灣消費者對摺疊手機相當支持，讓本次Galaxy Z Fold2的上市時間幾乎接近全球第一波。而三星首波將會盡力滿足預購消費者的需要。相較於Galaxy Fold採取限量銷售，在台有上千台的銷售成績，三星期待Galaxy Z Fold 2能在年底前達成較前代Galaxy Fold銷售量成長10倍的目標。

三星公佈Galaxy Z Fold2在台上價格。（黃慧雯攝）

規格上，Galaxy Z Fold2 5G搭載6.2吋O極限Super AMOLED封面螢幕，展開手機時則是7.6吋O極限Dynamic AMOLED 2X摺疊螢幕，搭載極窄邊框與120Hz畫面更新頻率，帶來流暢的觸控操作和沉浸式觀影體驗。Galaxy Z Fold2 5G亦配備隱藏式轉軸與凸輪結構（CAM）設計，可依據使用者需求自由調整螢幕摺疊角度。Galaxy Z Fold2支援單張SIM卡，支援5G，搭配出廠Android 10系統。

此外，三星為新機開發全新抗塵技術，採用纖細切割技術，阻擋灰塵與污垢入侵，為Galaxy Z Fold2 5G帶來更堅實的保護。三星指出，對於可摺疊螢幕手機，消費者過往的回饋是仍對於堅固性略有疑慮，對此三星也會特別加以宣導，並且本次購機也納入兩年期手機保險，就是要讓星粉能安心使用。

Galaxy Z Fold2 5G主鏡頭搭載12MP超廣角鏡頭、12MP廣角鏡頭與12MP遠距鏡頭，封面螢幕及內頁螢幕則各別配有10MP前置鏡頭。為5鏡頭配置。功能上具備專業影片模式、一鍵拍錄、超清晰夜拍等拍攝功能，更將相機功能結合「Flex模式」（半折疊模式）進行優化，讓手機能發揮其他手機無法達成的任務。

包含「拍攝檢視模式」使用後置鏡頭拍攝時，使用者可透過上半部螢幕即時預覽拍攝畫面，同時透過下半部螢幕，瀏覽最近五次拍攝的照片或影片，即時檢視、調整構圖。也可進行「雙螢幕預覽與後鏡頭自拍」，內頁螢幕和封面螢幕可同時顯示取景畫面，讓掌鏡者和被拍攝者都能掌握拍攝角度。自拍時可透過封面螢幕預覽拍攝畫面，以後置鏡頭進行高畫質自拍。此外，錄影時「自動取景攝影」，可自動辦識畫面中移動中的人臉與身體，調整最佳化取景範圍，即使中途有好有亂入，也可自動調整焦距縮放，維持完美構圖。由於使用人臉加身體共同進行辨識，即便在疫情期間配戴口罩，也能順利使用智慧的自動取景功能，讓你無論是多人自拍，或是錄製生活Vlog，都能輕鬆完成拍攝任務。

相對於Galaxy Z Flip鎖定追求時尚、輕薄手機的消費者族群，Galaxy Z Fold2的雙螢幕設計，更能滿足有多工需求的消費者。Galaxy Z Fold2 5G搭載5G超高速連網與4,500mAh長效雙電池。內螢幕「多重視窗」功能支援3個應用程式同時運作，使用者亦可自訂「應用程式組」，一鍵快速開啟應用程式組合；搭配「多媒體拖移」功能，可在不同應用程式間拖放完成資料傳輸，輕鬆提升生活及工作效率。

Galaxy Z Fold2 Thom Browne限量版將在台上市。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

今年度三星電子再度與Thom Browne跨界合作，推出Galaxy Z Fold2 Thom Browne限量版，復刻其代表性的灰色色系，搭配標誌性的三色條紋羅緞飾邊；不只外觀令人驚艷，軟體設計亦加入全新的鎖定螢幕、客製化桌布、照片濾鏡，為每次互動帶來極致奢華感受。而與之搭配的Galaxy Watch3配有三款不同材質的設計錶帶，可根據穿衣風格自由更換；Galaxy Buds Live、背蓋及相關配件線材亦巧妙注入Thom Browne經典元素，將時尚設計徹底融入使用者的日常生活。

三星電子今日宣布Galaxy Z Fold星幻黑以及星霧金雙色，以及Galaxy Z Fold2 Thom Brown限量版將在9月10日12:00起於全台通路開放預購，9月25日陸續在指定通路上市。Galaxy Z Fold2 12GB+512GB款式，在台定價NT$71888；Galaxy Z Fold2 Thom Brown限量版則也引進12GB+512GB款式，定價NT$112888，僅在三星微風南山旗艦體驗館、三星商城預購及販售。

入手Galaxy Z Fold2的消費者，將可享五重禮遇，包含兩年行動裝置綜合保險登錄送、Galaxy Z星鑽尊榮服務、Samsung Pay點數雙重尊榮好禮、Galaxy Warkshop一對一專屬課程，YouTube Premium四個月免費試用。

除了宣布Galaxy Z Fold2上市資訊，三星也宣布首款鈦金屬材質Galaxy Watch3「鈦金黑」版本，搭配1.4吋大螢幕錶面、輕薄機身及金屬錶帶，建議售價NT$19500。而針對有連網通訊需求的消費者，Galaxy Watch3不鏽鋼材質亦推出LTE版本，毋須攜帶手機即可享有獨立網路、通話與支援Samsung Pay等功能，共有45mm星幻黑、41mm星霧金款式，建議售價分別是NT$16500以及NT$15500，9月30日正式上市，凡在10月31日前購買Galaxy Watch3系列即贈無線閃充充電板。

(科技)