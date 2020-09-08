台灣三星今（8日）就公布全新Galaxy Z Fold2摺疊手機在台開售資訊，特別與星宇航空合作，打造了Galaxy Z Fold2奢華旗艦之旅發表會。（陳麒全攝）

三星全新Galaxy Z Fold2摺疊手機，限定推出最頂規的12GB／512GB版本，台灣將祭出「星霧金」和「星幻黑」雙色，定價為7萬1888元。（石欣蒨攝）

三星全新Galaxy Z Fold2摺疊手機，Thom Browne限量版，定價11萬2888元。（三星提供）

三星首款鈦金屬材質Galaxy Watch3「鈦金黑」版本，預計將於18日起推出45mm鈦金屬版本「鈦金黑」，定價1萬9500元；30日起於全台各大通路正式上市，10月31日前購買隨貨即贈無線閃充充電板。（三星提供）

台灣三星今（8日）就公布全新Galaxy Z Fold2摺疊手機在台開售資訊，特別與星宇航空合作，打造了Galaxy Z Fold2奢華旗艦之旅發表會。（石欣蒨攝）

三星本月1日才發表了全新Galaxy Z Fold2摺疊手機，此次看準了全球摺疊手機預計於2025年上看1億台的市場，加上台灣高端手機的市場趨勢，台灣三星今（8日）就迅速在台公布開售資訊，更特別與星宇航空合作，打造了Galaxy Z Fold2奢華旗艦之旅發表會，在機上與VIP粉絲分享全新定價逾7萬的Galaxy Z Fold2的精品級魅力，更首次特別帶來了全球限量僅5000支、要價逾11萬的Thom Browne版本於台開賣，現場更有VIP粉絲打算入手，三星更同場加映推出首款鈦金屬材質「鈦金黑」版本的Galaxy Watch3，可見三星成功把新機打造成手機界中的愛馬仕，同時也滿足了台灣的金字塔頂端及科技愛好者的市場。

雖然此次Galaxy Z Fold2定價逾7萬起，但現場參加活動的VIP三星粉絲均表示相當吸引，像第1代Galaxy Z Fold的VIP用戶就認為，與新一代價格只差3000元，實機質感不錯之餘，功能也升級相當多而值得入手，當中VIP消費者來自台北的何先生也表示，自Note2系列就一直持續購買三星的手機，此次雖然Galaxy Z Fold2定價高昂，一般人可能覺得很貴，但因為三星有推出針對忠實客戶如舊換新的優惠，所以換機時就會相對輕鬆，而對於要價逾11萬的Thom Browne限量版本也考慮入手中，「三星有如送修、24期零利率等服務，所以11萬整組的限量版的確蠻有吸引力！」

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，此次與星宇航空合作打造的奢華旗艦之旅，邀請了30位三星的VIP消費者，共同到高空上體驗最創新的飛行之旅，就是為了讓消費者感受到2個品牌所帶來的精品級體驗，現場更邀請到台灣之星總經理賴弦五、新創領袖WeMo Scooter威摩科技執行長吳昕霈一起體驗Galaxy Z Fold2，「今天參與的各個品牌，都是擁有一樣勇於挑戰創新的DNA，就跟全新的Galaxy Z Fold2一樣具備卓越科技、多工的技術，期待年底可以達到比上代10倍的銷量。」

陳啟蒙也透露，因著三星的旗艦手機在台灣接受度已經越來越廣泛，目前1萬8000元以上的手機銷售占比已達25％，加上曾經已經購買過摺疊手機的消費者，當中90％都有再度入手新機的意欲，像是Galaxy Z Flip 5G版本更比4G版本的銷量成長了4到5倍之多，可見台灣消費者對於頂級旗艦手機的的需求也越來越重，「希望持續透過活動能夠讓大家體驗到摺疊手機的優點，未來隨著品牌的創新，也期待價格可更親民，讓摺疊手機越來越普及。」，難怪在今年1到8月的台灣整體手機市場中衰退的同時，三星就達到銷售總量雖下降，但單價卻逆向提高、業績正面成長的狀態。

而此次的Galaxy Z Fold2擁有6.2吋O極限Super AMOLED封面螢幕，展開後即為7.6吋O極限Dynamic AMOLED 2X摺疊螢幕，搭載極窄邊框與120Hz畫面更新頻率，更配備極致工藝的隱藏式轉軸與凸輪結構設計等技術，加上5G超高速連網、全新的螢幕多工功能，大中華區限定推出最頂規的12GB／512GB版本，台灣將祭出「星霧金」和「星幻黑」雙色，定價為7萬1888元，預計全台約萬台以滿足期待的消費者都能順利入手。

至於再度與時尚品牌Thom Browne所推出的限量版本，因著品牌在並無直營店的關係，所以今年首度在台開賣也讓消費者相當驚喜，而且全球限量僅5000支，台灣就預計將有3位數的貨量開賣，不過定價就高達11萬2888元，可是相當精品級的價格，而以上2款機型將於，將於10日起於指定通路開放預購、25日起正式限量上市，但如果希望入手全球客製化顏色版本的消費者，就要到國外部分線上直營通路才能下訂。

另外三星首款鈦金屬材質Galaxy Watch3「鈦金黑」版本，就搭配了1.4吋大螢幕表面、輕薄機身及金屬表帶，低調奢華質感適合成為每日必備的時尚單品，而且針對消費者喜愛的實用需求更推出LTE版本，無須攜帶手機即享獨立網路、通話與支援Samsung Pay等功能，串連Galaxy Z Fold2 5G即可化身成行動智慧助理，預計將於18日起推出45mm鈦金屬版本「鈦金黑」，定價1萬9500元，不鏽鋼材質LTE版本共推出45mm「星幻黑」以及41mm「星霧金」2款選擇，定價1萬6500元及1萬5500元，30日起於全台各大通路正式上市，10月31日前購買隨貨即贈無線閃充充電板。

(中時 )