美國第2大商銀美國銀行(Bank of America)報告指出，全球經濟復甦雖然指望新冠病毒疫苗問世，但股市投資者不見得會有一樣想法，因為疫苗問世可能帶動利率回升，降低市場流動性，股市將見頂，科技股主導優勢也會終結，不過報告也看好美股短期續漲，預估11月美國總統大選前標普500指數能漲至3630點。

新聞網站《商業內幕》解析美銀報告，指出自3月23日以來科技股一直是帶動美股上漲動力，這是因為全球數千萬受雇者因疫情轉向線上作業，加上各國政府祭出量化寬鬆，利率已接近零，投資人計算股價時估值的貼現率降低，會更容易接近不斷上漲的股價。

但疫苗問世是升息催化劑，利率提高、貼現率上升會讓估值高於基本面的科技股吸引力下降，信貸與股市上漲行情也會告終，低位價值股，也就是相對大盤而言算便宜的個股吸引力相對會提升，但卻無法帶動股市繼續上漲。

華盛頓方面始終未能通過新一輪紓困方案，已經使近期出現科技股陸續遭拋售現象，美銀報告認為這代表投資者已經快失去耐心，只是在大選前仍有上漲空間，不表示前段時間漲是能持續。

(中時新聞網)