20歲的劉小姐有一天在家突然半身肢體無力、言語不清，趕緊送醫急救，雖然一度好轉，後來又惡化，經醫師做詳細檢查，是罹患腦部血管畸形造成的阻塞性中風；透過「五運六氣」療法，如今她已恢復健康可以騎摩托車了。

另一名病友是47歲的吳先生，他本身擔任公職，有糖尿病史，在熬夜看跨年時突然半側肢體無力，經送醫才撿回一條命。吳先生經過治療，從原本的坐輪椅半身癱瘓，如今已經可以緩步行走，手腳也愈來愈有力氣。

岡山醫院中西醫師周子揚說，年輕型腦中風是指45歲以下發生腦中風，值得注意的是，以往少見的年輕型中風占整體患者的比例，從5至6％，遽增至目前的15至18％。

一般來說，高血壓、糖尿病、肥胖與吸菸者為中風的危險因子，但在年輕族群卻不完全如此。在老年人常見的血管畸形、血液疾病與自體免疫疾病等皆要納入考慮。

周子揚對患者做「五運六氣」（又稱運氣學說）針灸，合併西醫復健治療，以頭皮針刺激患者的大腦運動區反射，並在四肢處使用「五運六氣」針法加強療效。此針法是古人研究氣候變化與疾病的一門學問，也就是依照節氣時間的不同，來使用不同的針灸穴位或藥物，達到更好的治療效果。

周子揚呼籲，中風或腦傷的治療期的黃金期是6個月，兩年內仍有進步的機會。希望有以上疾病的患者能早日就醫，盡速恢復健康。

(中時 )