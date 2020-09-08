劉姓男子向彰化縣一家口罩工廠，購買一般用口罩61萬片，再偽冒印製國家隊宏瑋醫材公司的包裝盒，以醫療用口罩販賣；南投檢調查扣40萬片口罩，並向地院聲請羈押劉姓男子獲准。

南投地檢署主任檢察官吳錦龍表示，檢察官張鈞翔指揮南投縣調查站，會同彰化縣、南投縣政府衛生局及財政部中區國稅局等單位，查獲一家實業的社劉姓負責人，向彰化縣一家口罩公司，購入未經核准醫療口罩約61萬片，再委託印刷公司，冒用國家口罩隊宏瑋公司名義，印製2萬多盒包裝盒，再以「宏瑋路材公司」名義販售。

張鈞翔傳喚劉姓負責人等4人到案，訊後認劉姓負責人涉嫌詐欺、偽造文書、藥事法等罪嫌重大，有湮滅證據、勾串共犯或證人及反覆實施詐欺之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

目前在藥局等通路的偽冒口罩已下架回收，民眾如果購得外盒包裝為「宏瑋路材有限公司」的口罩，可向南投縣調查站、各地衛生機關提供購買資料，以防制偽冒未經核准醫療口罩散布，而影響防疫安全。

(中時 )