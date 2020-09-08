新北市樹林區昨(7日)晚間在大型量販賣場傳出民眾鬧事事件。一位婦女未依規定戴上口罩而在賣場入口被攔下，不僅拒絕工作人員提供的口罩，還使命的耍賴，就是不願乖乖戴上口罩，還誇張的說：「戴口罩會流產」，鬧事行徑讓賣場相當頭痛，趕緊報警處理。

據《CTWANT》報導，這件事件發生於昨日晚間，留著一頭烏黑長髮的女子不戴口罩卻想進入賣場購物，在門口被工作人員攔下，但經勸導後她仍不願乖乖配合，執意入內。賣場方面則因無法與女子溝通而請來員警協助處理。

這位女子為了逃避戴口罩而說詞越來越誇張，她情緒激動地直說自己懷孕不願戴口罩，也拒絕工作人員提供的口罩，甚至還說出「我戴口罩會流產」；警方請她拿出證件配合，她口出狂言說：「拿身分證會流產」；員警請她離開賣場，她又再度跳針說：「我要怎麼出去？我一出去就流產了！」

她直指戴口罩這個行為會讓身體不適，進而導致流產，還嗆員警：「流產的話你付得起醫藥費？」女子大鬧賣場20分鐘，適逢賣場打烊時間才結束這場鬧劇，不少民眾目睹一切，還將影片發上臉書社團，掀起一波討論。

(中時新聞網)