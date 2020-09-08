刑事局8日宣布破獲手法少見的指揮撞車手，以時速100公里不減速撞車，製造假車禍詐保集團案。（盧金足攝）

警方查扣瑪莎拉蒂、BMW及LEXUS等高級轎跑車4部、相關詐保與理賠文件等證物。（ 盧金足攝）

警方查扣瑪莎拉蒂、BMW及LEXUS等高級轎跑車4部、相關詐保與理賠文件等證物。（ 盧金足攝）

卅八歲黃姓犯嫌大量購買低廉二手高級進口車，投保高額保險後，由職業撞車手深夜駕車高速撞擊路邊車輛。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方查扣瑪莎拉蒂、BMW及LEXUS等高級轎跑車4部、相關詐保與理賠文件等證物。（ 盧金足攝）

刑事局8日宣布破獲手法少見的指揮撞車手，以時速100公里不減速撞車，製造假車禍詐保集團案，其中有撞車手撞了四、五次，雖然每次可獲十到廿萬元酬勞，為了安全還加保人身險，警方追查近1年，從車輛全損案件中，清理出1五件高級進口豪華房車撞毀案，已撞毀20多部進口轎車，調查都是同一家中古車行老闆指揮職業撞車手於深夜路邊撞毀，詐領高額車險理賠，已得手2200餘萬元，由於以撞車請領保險，要錢不要命的犯罪方式「賊仔狀元才」仍難逃警方法網。

刑事局中部打擊犯罪中心偵查第六大隊第五隊追查近1年，發現卅八歲黃姓犯嫌大量購買低廉二手高級進口車，投保高額保險後，由職業撞車手深夜駕車高速撞擊路邊車輛，導致車輛近乎全毀，再向產險公司申請全額理賠，以此犯罪模式牟取暴利朋分一空。

警方調查，詐保集團都在深夜製造撞車的假車禍，時間以凌晨兩點居多，有的路邊車子還是自己布局，甚至撞車手完成任務後，由人頭車主在場頂替，報警處理。

警方發現撞車的車主竟然有親友關係，抓到肉粽頭，有的是「呷好鬥相報」，由妻子或先生陸續當二手車的車主，向保險公司投保的保險獲利從一百萬到一百八十萬元都有，因黃姓主嫌經營二手車行，向警方供稱「因自己開車行，認識很多玩車的朋友」否認是撞車詐保。

中部打擊犯罪中心偵查第六大隊第五隊隊長賴英門表示，經由財團法人金融法制暨犯罪防制中心協助清查相關可疑案件，並報請台中地方檢察署檢察官指揮蒐集該詐欺集團詐保具體事證，發現詐領金額達2200萬餘元，涉案人數多達20餘人。

刑事局蒐證認時機成熟後，由檢察官指揮於3日執行搜索查緝行動，拘捕主嫌及共犯計21名到案，查扣瑪莎拉蒂、BMW及LEXUS等高級轎跑車4部、相關詐保與理賠文件等證物。

賴英門指出，該類型假車禍詐保案件，除詐欺金錢造成保險公司損失外，且隨機高速猛烈撞擊停放路邊無辜民眾車輛，對民眾財產亦造成損害，亦可能對路過人車造成生命危險；警方呼籲，詐欺行為乃一罪一罰，共犯與主嫌均同罪，民眾切勿以身試法，勿受利誘充當人頭車主或冒名頂替駕駛人身分，引禍上身，得不償失。

(中時 )