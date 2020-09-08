寶齡富錦(1760)今日停牌下午舉行重大訊息說明會，宣布收購正峰化學，總經理江家明說，收購此家公司有三大主因，一是公司新藥原料原本就是正峰生產，二是正峰目前有國內外多張原料藥的藥證，現有多項產品線，三是今年疫情發生後，單單消毒藥品供應從各國搶購都還不夠，正峰加入後能大幅開提升消毒原料的開發效益。江家明說，今年在疫情的衝擊下，全球原料藥的短缺或是無預警的限制出口，醫療不確定性大增，此時收購原料藥廠是寶齡面對後疫情時代預先布局。

寶齡富錦董事會決議，以現金為對價，採股份轉換方式收購正峰化學股份有限公司，該交易的初始價金為新台幣5.94億元，並依股份轉換協議書約定機制調整最終買賣價金，股價轉換基準日暫定為109年11月30日，股份轉換後，正峰化學將成為寶齡富錦百分百的子公司。本案在今日雙方公司董事會決議後將進行股份轉換協議書的簽署，並將召開股東臨時會討論決議。

江家明指出，收購正峰化學最重的是做公司百磷原料藥的檸檬酸鐵，雖然目前正峰化學有8張藥證正在生產，但預期未來僅會留下4~5張藥證來生產。他說，正峰化學現為富齡富錦拿百磷原料-檸檬酸鐵獨家代工廠，此時策略性收購上游原料藥廠，計劃在近年內在台灣打造全球拿百磷原料藥供應鏈生產基地。

正峰化學2019年營收接近2億元台幣，因投入製程改善和營銷管理費用，營運虧損已達3年，正峰化學廠房位於桃園大園觀音工業區，佔地約4000坪，目前登記持有國內外16張原料藥藥證，有8張藥證正在生產，主要銷售市場包含歐、美、中東及東南亞等地區。

(時報資訊)