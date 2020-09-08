美國素肉製造商Beyond Meat將加快進軍正快速成長的中國市場，周二宣布已經簽定協議，將在上海商業中心附近開設工廠。

Beyond Meat宣布，旗下的超越肉類（嘉興）食品公司已經與嘉興市經濟與科技開發區簽定協議，將在該地區設計與開發生產設施，預計新廠將於幾個月內開始投入試產，並在2021年初全面投產。

Beyond Meat正摩拳擦掌準備拓展亞洲市場，繼肉類替代品在美國與歐洲部分地方掀起食用熱潮後，亞洲成為下一個深具潛力與龐大商機的市場。該公司發布聲明表示，Beyond Meat將成為第一個僅專注於植物肉生產，並將主要生產線帶進中國的跨國公司。

除了Beyond Meat之外，其他素肉製造商，包括其對手Impossible Foods，也正尋求搶進這個「錢」景光明的中國大陸市場。星巴克（Starbucks Corp）今年4月宣布將在中國推出一份採用Beyond Meat與歐特力（Oatly）產品的植物性食品與飲料菜單。

(時報資訊)