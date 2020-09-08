三星全新Galaxy Z Fold2 Thom Browne限量版，整組擁有Galaxy Z Fold2摺疊手機、Galaxy Watch3以及Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機，當中Galaxy Watch3更配有3款不同材質的設計表帶。（翻攝三星宣傳影片）

三星全新Galaxy Z Fold2摺疊手機，Thom Browne限量版，定價11萬2888元。（三星提供）

過去雖然已有手機曾與跑車等跨品牌的合作，但今（8日）三星發表全新的Galaxy Z Fold2，就公布再度與時尚品牌Thom Browne所推出的限量版本將於台首次發售，要價高達11萬2888元，的確讓不少消費者都大喊史上最貴手機，加上全球僅限量5000組，可見手機精品化的趨勢也越來越廣泛，不過仔細算下來此次三星Galaxy Z Fold2的Thom Browne限量版，其實並沒有想像的昂貴。

此次的整組Thom Browne限量版本，除了在外型上擁有品牌代表性的灰色色系，及搭配標誌性的三色條紋羅緞飾邊以外，在軟體設計上也加入了全新的鎖定螢幕、客製化桌布、照片濾鏡，整組擁有Galaxy Z Fold2摺疊手機、Galaxy Watch3以及Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機，當中Galaxy Watch3更配有3款不同材質的設計表帶，另外整體更有特別限量的外盒包裝。

以整個組合包含的裝置的原價格來說，原來基本款的Galaxy Z Fold2定價已為7萬1888元，加上Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機原定價5990元，以及Galaxy Watch3不鏽鋼版本定價1萬3500元起，總價就合共為9萬1378元，與限量套組相差約2萬1510元，當中仍未含3款不同材質的設計表帶，的確對於追求限量版的消費者相當有吸引力，難怪也有VIP粉絲現場就考慮想要入手，不過台灣僅3位數的貨量開賣，台灣消費者要搶要快。

(中時 )