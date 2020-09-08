華新科（2492）集團股8月營收表現亮眼，母公司華新科以34.08億元寫21個月以來新高，旗下天線廠佳邦（6284）、利基型MLCC廠信昌電（6173）8月分別以連續第二個月創高、今年次高營收成績單，挹注母公司營收。

華新科8日盤後公告，8月營收達34.08億元，為2018年11月以來新高紀錄，月增1.4％、年增39.7％；華新科表示，8月營收成長主要因中國加速擴大內需巿場，及5G相關需求持續增長。

華新科預期，第三季仍有傳統旺季效應，預期第三季能見度無虞，第四季則因美國大選及疫情變數，能見度還有待觀察。

華新科旗下天線廠佳邦為華新科集團8月業績亮點，單月營收以5.23億元，連續第二個月創下歷史新高紀錄，月增5.9％、年增27.8％，累計佳邦今年前8月營收31.64億元，年增18.65％。

華新科2018年以每股40元認購佳邦私募普通股，目前為持股30％之第一大股東，華新科更因取得佳邦控制權，自今年6月開始納入華新科合併報表，成為集團生力軍之一，佳邦也提前買完1,000張庫藏股，平均買回價格為35.33元。

至於利基型MLCC暨陶瓷粉末廠信昌電，8月營收以4.65億元寫下今年單月營收次高紀錄，月減1.76％，年增率高達43.8％，年增幅度目前暫居各被動元件廠之冠。

(工商 )