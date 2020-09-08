台灣三星在與星宇航空聯名的Galaxy Z Fold2 5G台灣上市發表會航班中宣布，Fold2將於9月10日開放預購、9月25日限量上市，單機建議售價為71888元，與紐約設計師Thom Browne聯名的版本建議售價則為112888元，雙雙刷新紀錄台灣智慧型手機售價最高紀錄。

有鑑於第一代Flip上市時台灣市場的熱烈程度，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，Fold2在台銷售目標為比第一代Fold成長10倍，Flip 5G則設下比第一代Flip在台銷售量成長7倍的目標，然而，三星在高階折疊機採取提供延長保固、保險、一對一使用教學課程等服務，來取代以往高階機種常見的搭送贈品，讓部分消費者出手前多想了一下，不過目前Flip 5G累積銷量已經達到第一代Flip的3.5～4倍之間，積極朝向5倍邁進。

Fold2一般版、Thom Browne版台灣上市版本皆為12GB RAM搭配512GB ROM，後者僅能在三星南山旗艦店、三星官網商城預購與購買。

(工商 )