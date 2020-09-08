住房搭配紙本振興三倍券，還可獲得價值超過3000元優惠券好禮。（宜蘭傳藝老爺行旅提供）

使用藝FUN券可抵用住宿與餐飲消費。（宜蘭傳藝老爺行旅提供）

住房專案「秋日輕旅行」贈送旅人專屬grion時尚輕量環保袋包。（宜蘭傳藝老爺行旅提供）

文化部加碼發放紙本「藝Fun券」，今日公布得獎者，掀起一波新商機，宜蘭傳藝老爺為少數能使用藝FUN券的行旅，因位處傳藝園區內，並結合多元的習藝行程，即日起至10月31日止，民眾選擇業者的官網系統訂房，使用紙本藝FUN券或電子券600元，每房可抵房價1200元，直接放大2倍。業者透露，上一波「藝Fun券」優惠住房專案，旅客反應佳直呼「超有感」，趁政府加碼藝Fun券，瞄準搭上中秋雙十連假，目前訂房熱烈。

因「習藝旅宿區」的定位，宜蘭傳藝老爺近年頗受親子家庭客群的喜愛，為今年少數能使用藝FUN券之行旅，特別祭出加碼優惠，消費者選擇「官網系統訂房」，住房時使用藝FUN券600元，優惠立即放大2倍，折抵房價1200元（每房限放大優惠乙次）；此外，若使用電話訂房或非官網住房專案，雖無法擁有藝FUN券放大優惠，但每房還會加贈宜蘭名產牛舌餅乙份。傳藝老爺温志偉副總表示，「振興國旅拼觀光，我們直接將優惠放大回饋給旅人」，鼓勵遊客前往入住感受傳統文化及習藝的體驗，提升藝術文化素養。

住房搭配紙本振興三倍券，還可獲得價值超過3000元優惠券好禮。推薦當季住房專案「秋日輕旅行」，1泊1食精緻客房，每房4300元起，入住即可獲得grion時尚輕量環保袋包、溪和食品嚴選海味零食與農純鄉美夢成真茶，以及iRent和雲行動服務新戶免費時數。

(中時 )