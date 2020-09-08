不想跑超商繳交水費、學雜費？你有更聰明的選擇！悠遊付積極拓展使用通路與服務內容，即日起至12月31日止，使用悠遊付的「生活繳費」功能完成繳費，筆筆可享支付金額的7%儲值金回饋，每月每戶最高回饋新台幣300元，活動期間最高可拿1200元儲值金。

悠遊付配合政策推動「全市路邊機車收費格位月票」，機車族除使用智慧支付購買月票可現折100元外，選擇以悠遊付支付，還可多拿100元悠遊付儲值金回饋(每戶限贈1次)，等於只要花200元，機車就能在台北市停到飽。

目前悠遊付提供的生活繳費項目包括台北市路邊停車費、台北市公有停車場停車費、台北聯合醫院醫療費、台北市/新北市自來水費、台北市學雜費、台北市使用牌照稅(即將上線)及台北市地價稅(即將上線)，在台北市推出機車月票後，也馬上納入服務範圍內。

不過，需提醒悠遊付使用者，目前生活繳費限用悠遊付錢包/銀行帳戶支付，尚不支援信用卡支付。

(科技)