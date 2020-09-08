漫威大片《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）上月28日無預警傳出大腸癌病逝的消息，終年43歲，消息一出震驚各界。他的家人於5日為他舉辦私人喪禮，全程不對外開放，除了他的遺孀泰勒西蒙以及其家屬外，同演《黑豹》的露琵塔尼詠歐、溫斯頓杜克以及反派麥可B喬丹皆戴著口罩出席致意，向老友道別。

根據「太陽報」報導，儀式在戶外進行，桌子放著查德威克鮑斯曼的照片和鮮花，場地則面向海洋。告別式過程簡樸卻又溫馨，因應新冠肺炎疫情，全程都在戶外舉辦，現場則有樂手敲打他生前最愛的手鼓伴奏。他的妻子泰勒也逐一向來賓回禮，感謝他們對查德威克一家人的關心，麥可B喬丹則全程皺緊眉頭，看似深陷難過情緒。

原定明年3月開拍的《黑豹2》迄今仍無進度，根據《好萊塢報導者》指出，在查德威克驟逝之後，迪士尼影業仍在協助查德威克一家處理後事。現今迪士尼會先將拍片重點，放在已復拍的《上氣》和將開拍的《奇異博士2》上。

(中時 )