吳綺莉今現身警局。（圖／取自《on.cc東網》）

47歲亞洲小姐冠軍出道的吳綺莉21年前和武打巨星成龍爆出婚外情，成龍選擇回到林鳳嬌身邊，吳綺莉則生下女兒「小龍女」吳卓林，獨自撫養長大。近年吳卓林跟媽媽鬧翻，母女倆常鬧上警局，港媒報導吳綺莉今(8日)突然現身筲箕灣警署，但跟女兒無關，是為了處理一樁交通事故。

吳綺莉早年和女兒感情不錯，但小龍女長大後2015年不堪家暴報警，2年後吳綺莉又遭警方扣押，主因是被女兒以言語恐嚇罪名報警抓母，吳卓林隨後一聲不響離家出走，到加拿大和大她12歲的女友Andi註冊結婚，卻因發展不順，在Youtube上PO出一支求救影片，開頭就用「我是成龍的女兒」自我介紹，並認已在天橋下睡了一個月，又怕去庇護所會被拆散，要求外界伸出援手。

2018年底，吳卓林帶著Andi回香港，先投靠母親一陣子又搬出來住，吳綺莉後來爆走在臉書連貼多張Andi露奶清涼照，受訪時狂酸Andi不肯工作，當過幼稚園老師卻稱有人群恐懼症，吳卓林私下還跟母親說覺得對不起老婆，請吳綺莉幫她，吳綺莉則開罵說：「是不是要籌錢給她看病？醫院不知道有沒有得治這種恐懼症？」

吳綺莉母女的風波沉澱一陣子後，據《東網》報導，吳綺莉今突然現身警局，透露是因上月21日發生車禍才來警局接受調查，她因踩煞車不及撞上去，幸好沒人受傷，她也承認現在因疫情幾乎沒工作，在家約發福10磅（約4.5公斤），只能積極減肥，又問她和女兒現況，她一律拒答，不再提家醜。

(中時新聞網)