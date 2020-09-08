現代人追求享樂生活，辛苦賺錢就是要犒賞自己，不過知名作家廖輝英就在節目透露，有知名補教老師一生拚命賺錢，卻忽略家庭，導致尪外遇，直到60歲才覺悟，要對自己好一點。

廖輝英在《命運好好玩》透露，這名高中女數學老師，因為教學活潑不枯燥，學生都很愛上她的課，好口碑傳到朋友那，友人建議她與其領學校死薪水，還不如到補習班教書，就介紹她到台北去教課，想不到一炮而紅。

之後補習班建議她辭掉學校工作，專職在補習班，名聲越來越響亮的她，連中南部都得知台北有個很會教的老師，就希望她也去中南部教書，結果南北跑，導致一個禮拜只有一天晚上可以跟家人聚餐。

先生看她這樣忙碌，自己也想說去讀個碩士跟博士，然後開始從助理教授做起，之後做到副教授，但卻和女學生搞起曖昧，最後聽說他曾偷吃2個女學生，還讓她們墮胎，這些都是好多年後女老師才知情。

除了先生外遇外，女老師忙工作無法照顧小孩，只能請婆婆幫忙，結果從1個月給7萬開銷到後來1個月給到12萬，後來才知道，小姑、小叔等親戚沒錢，就會來跟婆婆借，連老公也以各種理由向她要錢，直到她60歲，才終於覺醒，懂得愛自己。

(中時新聞網)