衛福部部長陳時中日前在網路節目中，說明整個加利口罩事件的原委，並對加利拿陸製口罩混入國家徵用口罩的行為，怒罵太惡劣，「這害群之馬，他居然說以國家口罩隊為恥，這是開玩笑嗎？」並將加利停工停產，使他未來取得藥證都有問題，「不是說他要退出，是他沒資格在這裡面」。

彭啟明在《彭博士觀風向》節目訪問陳時中，加利科技拿陸製口罩混充國家隊裡面，是很普及的事嗎？陳時中表示，到目前來講口罩國家隊裡只看到這家，但有看到一些進口商從大陸進口口罩的量比去年大，「應該都是非醫用口罩的流向，現在經濟部正在調查」，並表示未來會做更清楚的醫用口罩標示要求。

接著陳時中開始批評加利，「這間是很惡劣」，國家口罩隊沒日沒夜、拚命打拚才獲得社會給予的榮譽，結果這害群之馬居然說以國家口罩隊為恥，「這是開玩笑嗎」，現在把加利停工停產，將來他藥證都會出問題，並嗆說「不是說他要退出，是他沒資格在這裡面」。

彭啟明又接著問，若秋冬再來一波疫情，以目前台灣的口罩量來說沒問題嗎，陳時中回答沒問題，「我們倉庫現在有3億多片，外銷訂單也不錯」，在口罩持續徵用的情況下，能應付未來可能發生的第二波疫情。

(中時新聞網)