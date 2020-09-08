國際指數公司富時羅素將在9月24日公佈其世界政府債券指數（WGBI）的年度評估結果，高盛表示，中國國債獲納入該指數的可能性極高，一旦納入，估計可為中國吸引1,400億美元的資金流入。

高盛表示，以約2.5兆美元的資產管理規模為基礎計算，假設權重為5.7％、20個月分階段納入，每月可流入約70億美元。

另外，渣打日前報告稱，預計中國國債被納入WGBI的可能性高達80％，主要是因中國已經改進了二級市場流動性、外匯對沖靈活性以及結算安排等。渣打預計，一旦富時羅素完成納入後，中國債券占該指數的比重將達5.7％。據估算跟蹤這個指數的資產管理規模約達2.5～3兆美元，理論上將可為中國帶來1,400～1,700億美元的被動資金流入。

2019年4月起，中國債券先後被納入摩根大通等旗下指數，世界三大固定收益指數產品提供者中，目前唯有富時羅素尚未納入。

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