30多歲的婦女A與丈夫結婚兒生下一子，但丈夫長期失業，心情不佳時就會毆打他，甚至往往因為小事如煮水餃使用的鍋具太小、忘記為孩子準備雨傘等就呼巴掌，但她為了保全婚姻，忍受了6年之久，直到看到孩子因經常目睹暴力而焦慮，甚至咬禿指甲、惡夢連連等讓她決心要求助，現在也已成功離婚。

據衛生福利部統計，2019年有超過10萬人被通報家暴，平均每5分鐘就有1人受到家暴傷害，估計一年約有15萬個孩子在傷痛中長大，現代婦女基金會30多年來已協助超過12萬個家庭及20萬名孩子脫離家暴陰影。

現代婦女基金會執行長范國勇表示，現代婦女基金會每年協助超過8000個受暴家庭，受暴媽媽和孩子要能脫離家暴，必須要能獲得「安全協助」、「身心療癒」、「危難救助」三大關鍵協助。

為籌募服務經費，該會發起「518用愛守護 ─ 受暴婦幼扶助計畫」，今年受到新冠疫情影響，募款訊息顯少受到關注，截至8月底方案募款金額只有去年的5成，上半年虧損近180萬，期盼各界伸出援手，支持受暴家庭服務。

(中時 )