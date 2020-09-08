知名移民公司「喬盟國際顧問」負責人、中華民國移民商業同業公會理事長王權宏，以每本12萬至20萬元不等代價販售菲律賓假護照，讓18名學生以「假外僑」身分進入「華美國際美國學校（新北美國學校）」就讀。台北地院依14次變造特種文書罪判王應執行5年徒刑，得易科罰金182萬5000元，沒收犯罪所得80萬元，可上訴。

另外，喬盟業務員楊美月也遭依14次變造特種文書罪判應執行3年6月徒刑，得易科罰金127萬7000元；另間「維德國際開發」負責人、移民公會副理事長簡芳玲則遭依1次變造特種文書罪判刑6月，得易科罰金18萬元，沒收犯罪所得14萬元。

判決指出，王權宏2016年間結識自稱「ANDY LEE」的變造菲國護照集團份子，適逢新北市林口區的新北美國學校剛成立，欲大量招收僑生，王遂利用此機會於2016、2017年間，替14名家長的18名小孩偽造假菲國護照，每本收取12萬至20萬元不等的費用，王再與「ANDY LEE」拆帳。

其中13名家長將16名子女照片、英文姓名及證件影本等個人資料繳交給楊美月，由楊整理後給王權宏轉交「ANDY LEE」處理，總計收取234萬元；另1名家長則將2名小孩的資料繳給簡芳玲，由簡轉交給楊、王辦理，簡從40萬元費用中抽14萬元。「ANDY LEE」製作18本假護照拿180萬元，其餘80萬元則歸王所有。

北院審理期間，王、楊、簡均認罪，全案因此在審查階段就審結，法官依變造特種文書判3人有罪，並宣告沒收犯罪所得。至於購買假護照的家長們，因在檢方偵查階段就都認罪，已獲緩起訴處分。

(中時 )