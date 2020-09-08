一般人對於「房產術語」既不陌生卻也不太熟悉。(圖/業者提供)

進入建案接待中心賞過屋的民眾，可能對銷售「房產術語」會有似懂非懂的經驗，宅妹來簡單介紹一些基本的「房產術語」分享給大家：

許多人看房時都會遇到，銷售源源不絕的說明房地產界名詞用語。(圖/業者提供)

1.「SRC結構」：就是具抗震功能的一種建築結構，至於建築物是否安全，依然要看結構規劃設計是否優良，以及配合確實的施工品質。

「樓高」：指的是原始的天花板到樓下的天花板，那如果是到你的地板，這就叫做淨高。(圖/業者提供)

2.「樓高」：指的是原始的天花板到樓下的天花板，那如果是到你的地板，這就叫做淨高。

棟距可以影響採光、日照、通風等等。(圖/業者提供)

3.「棟距」：就是兩棟樓之間的距離，相對影響採光、日照、通風、消防、噪音、景觀等要素。

建築臨路退縮加上綠樹林蔭大道，友善行人。(圖/業者提供)

4.「退縮」：指的是大樓與大馬路之間的距離。

5.「公設」：例如健身房、像是大廳、交誼廳、梯廳、車道等公共設施。

6.「Low-E玻璃」：Low-E玻璃的E指的是Emissivity，可以阻隔大部份紫外線、紅外線，降低室內的溫度。

衛浴四件式及廚具三機基本配備。(圖/業者提供)

7.「衛浴四件式」：指基本配備馬桶、洗手台、蓮蓬頭、浴缸。

8.「廚具三件式」：指的是烘碗機、瓦斯爐、抽油煙機。

9.「開價」：開價跟定價其實都是要讓你殺價的意思，如果提到「不二價」就是殺價空間相當有限。

宅妹提醒大家，多看才能比較唷～勇敢的走進銷售中心吧(圖/業者提供)

宅妹建議大家勇敢的走進銷售中心就對了！多看多比較不同的建案，聽聽銷售的區域分析，讓自己更了解多元產品，累積經驗把基本功課做好，將能更精準篩選出自己鍾愛的房子。

(中時新聞網)