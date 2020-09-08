行政院長蘇貞昌今（8）日赴台灣科技新創基地（TTA）參觀瞭解新創團隊進駐情形，並與新創團隊成員交流聽取意見，表示因應世界變化，政府要做好人、地、法、媒4面向與時俱進，才能讓台灣更好，並鼓勵相關部會致力科技創新，讓台灣成為值得投資的國家。

蘇貞昌此行參觀比翼加速器、IAPS、SparkLabs Taipei、iStaging等新創團隊，瞭解團隊創意成果及資源鏈結情形，並表示感謝科技部及新創業者的努力造就TTA成果，很高興有機會到台灣新創基地與大家交流。

蘇貞昌認為，政府要使新創產業健全發展，必須做好人、地、法、媒4面向。「人」即人才，人才來自全世界，無論如何都應集合人才。「地」即場所、舞台，應提供如TTA、林口新創園等場地，讓人才聚集。

而「法」即法令、規章或遊戲規則，應讓現行法令規章更好、更開放改進，以協助吸收集合人才，或方便投資等各式有效的政策法令。「媒」即「媒合」，媒合投資人、新創公司及各方面人才，組成更有力團隊，或以台灣為基地朝海外發展、媒合海外夥伴前來。

蘇貞昌表示，世界變化很快，不同時間、地點分別會遇到不同問題，新創就是不斷創新發展。科技進步與新創是改變及機會，讓人能發揮長才與能力、從遊戲中獲利，獲利後繼續遊戲、吸引投資，感謝新創團隊的努力讓台灣更有力。

(時報資訊)