投資人關注新冠疫苗開發最新進展，樂觀投資者抬頭，寄望全球經濟復甦早一步來臨，推進日經收漲。

周二日經225指數收漲184點或+0.8%，為23274點，日經指數中有169檔個股上揚，有51檔下跌。東證一部指數收漲11.1點或+0.69%，為1620點。交易所主板今日總交易股數為10.7億股，過去30天平均為11.6億股。

軟銀止不住連二日的下跌，今日觸及近兩月的低位，收跌0.61%，報5845日圓。該財團傳出大筆買進美科技股選擇權，以及花數十億買下亞馬遜等美科技股股票。交易員則指出，欲觀察美股科技股是否能從近日跌勢中出現反彈。

日本政府今日從緊急預算儲備中批准相關支出，以確保和支應新冠疫苗，此舉支撐了投資人信心。

日本股市亦從亞洲交易時間的美股期貨上漲，而獲得推進力。

東京證交所前30大個股表現最好為人力招募公司瑞可利(Recruit)，下午維持漲勢，收漲2.6%，報4075日圓，次為電信商NTT Docomo，漲2.3%。表現最差的個股為任天堂，下午亦維持最大跌勢，收跌3.2%。

(時報資訊)