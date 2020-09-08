台中市潭子區某國中男教師疑不滿遭記曠職，昨到人事室理論，並朝男主任揮拳。被害人不甘受辱，向警方提告傷害。事後有媒體接獲爆料指出，該名教師出勤異常，校長又無力處理，搞得校園烏煙瘴氣。教育局證實目前人事主任請假休養中，針對校園暴力正調查中，將依規定議處。

據了解，該名男老師昨到人事室質問「為何被記曠職」，與人事主任爆發口角後，並朝對方怒呼一拳。被害主任不甘受辱，隨即通知警衛報警，事後到醫院驗傷，並向警方報案控告對方傷害。警方表示，目前主任已完成製作筆錄且堅持提告，將通知教師到案說明。

教育局主祕王淑懿證實該校確實發生打人情事，但人事主任請假未接電話，動粗的老師又難以溝通，已責成督學介入調查，將依規定議處，強調動手打人就是不對，校園不容許任何肢體衝突，何況為人師表。

據了解，該名教師因不服校內差勤管理措施，進而向台中市教師申訴評議委員會提起救濟，7日下午得知該委員會預定18日召開審議會議，於是前往人事室與主任理論，過程中引發肢體衝突。

該校發生教師毆打人事主任，立即依規定辦理校安通報，教育局已責請督學及學校調查，並依相關規定議處。

(中時 )