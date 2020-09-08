在新冠肺炎持續影響下，世界經濟都受到波及。根據調查分析，在全球企業收益排行榜名次中，因疫情而名次上升的是半導體與IT產業，而在全球獲利百大企業中，台積電從去年同期的71名，上升至第23名，是唯一擠進前100名的台灣企業。

日本經濟新聞報導，運用資料庫分析全球4萬4000多家上市公司財報，將今年4月到6月稅後純益換算成美元，即全球企業今年第2季財報分析，並據此列出全球獲利百大企業，發現資訊科技及半導體相關產業排名向上攀升;相對地，金融、能源及汽車業排名則向下滑落，主因是新冠疫情影響造成數位化與低碳化加速，企業的優勢劣勢更加明顯表現出來。

報導指出，企業收益排行榜第1名是美國億萬富豪「股神」巴菲特（Warren Buffett）的波克夏哈薩威公司（Berkshire Hathaway），第二季稅後純益約262.95億美元（約新台幣7776.7億元），因持有的蘋果公司（Apple Inc.）等股票從4月開始上漲，該公司的估計收益也跟著提升，第2名則是日本軟體銀行集團公司（SoftBank Group），因出售持股而獲益。

而在前10名中，第3名的美國蘋果公司、第4名的美國微軟公司（Microsoft Corp.）及第7名的中國銀行則是排行榜常客；去年同期第43名的中國阿里巴巴集團這次則衝進第9名，第2季稅後純益為67億美元。除了阿里巴巴之外，其他電商公司排名也明顯上升，全球最大零售商沃爾瑪（Walmart）名列12，中國網購公司京東集團從去年的1600名躍升41名。

報導並強調，因企業數位化轉型加速，半導體需求增加，台灣積體電路製造（TSMC）收益達40.43億美元，從去年同期的71名，大幅提升到23名。另外，日系企業受惠於因疫情引起的宅經濟消費潮，SONY與任天堂遊戲事業搭上順風車，分占48名與117名。

如果從產業別來看，前一千名中有97家資通訊相關企業，比去年同期增加25家；另一方面，受疫情影響較大的原物料與能源產業則從去年的165家減少到124家，汽車業也從29家減少到13家，豐田汽車（Toyota）即從去年的17名滑落到76名。

報導表示，今年4月到6月稅後純益在10億美元以上的企業有116家，跟2008年10月到12月的金融海嘯時期相比，多出2倍以上。金融海嘯造成當時全體企業收益明顯惡化，而新冠肺炎則是有受益與受害企業間明顯不同的差別。

(中時新聞網)